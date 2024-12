Rohrbruch in Berlin - Löschwasserversorgung betroffen Von dem Wasserrohrbruch in Berlin ist auch die Löschwasserversorgung betroffen. Das sagte ein Sprecher der Berliner Feuerwehr der dpa. Die Feuerwehr greife auf bestehende Reserven in Tanklöschfahrzeugen zurück, sagte der Sprecher. "Das sind immer …