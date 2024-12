Zurückhaltung am Ende eines erfolgreichen Jahres

Hallo allerseits,in den letzten Monaten habe ich mich hier relativ rar gemacht, aber das traditionelle Reporting zum Jahresende möchte ich nicht versäumen. Daher ohne lange Vorrede hier der Blick in mein Depot zum Jahreswechsel:*Positionen sind frei von der Abgeltungsteuer; das Datum besagt den jeweiligen ErstkaufNeuzugänge in 2024 sindund. Über alle drei habe ich bereits berichtet.Aufgestockt wurden wieder einmalund. Erstmals nachgekauft habe ichsowie jüngstBereits im 1. Halbjahr 2024 wurdenkomplett- und Novo Nordisk teilverkauft. Über beides habe ich hier auch geschrieben.Während bei 3M -rein von der danach folgenden Wertentwicklung her- der Zeitpunkt ein Fehler war, war die Reduzierung vongoldrichtig. Ich zitiere mal mein Halbjahresposting 2024:„Bei Novo Nordisk habe ich erstmals einen Teilverkauf getätigt, weil mir eine Position zu schwer wurde. Rund 10% wurden gegeben, aber dank der hervorragenden Performance auch in 2024 ist die Position mit fast 12% größer als beim Jahreswechsel. Sofern es weitergeht, werde ich erneut rund 10% meiner Anteile verkaufen. Denjenigen, die denken „warum kappt er die Rosen und düngt evtl. das Unkraut?!?“ sei gesagt: Risikomanagement!Soweit ich mich erinnern kann, ist es überhaupt das erste Mal in über 25 Jahren Börse, dass ich eine Position nur aufgrund ihres gewachsenen Gewichtes verkaufe. Novo hin oder her - ich möchte keine Abhängigkeiten von Einzelwerten; seien die Aussichten und Verheißungen auch noch so gut.“Zum Zeitpunkt dieser Gedanken stand Novo bei 135 EUR (verkauft hatte ich leider etwas früher) und nun haben wir -nicht zuletzt durch den Absturz kurz vor Weihnachten- wieder zweistellige Kurse und das Gewicht hat sich auf 7,1% reduziert.Mit dem herben Kursrückgang bin ich natürlich nicht glücklich, aber meine Quintessenz ist, dass es sich lohnt, an strategischen Überlegungen seines Depots festzuhalten und sie konsequent umzusetzen. Dass mir das gelungen ist, macht mich zufrieden.Im 2. Halbjahr habe ich nach 16 Jahrenverkauft. Damit hat ein langes Kapitel sein (bitteres) Ende gefunden. Intel war lange Zeit auf dem besten Weg, mein zweiter Tenbagger zu werden. Bis sich dann die technologischen Rückstände und Fehlentscheidungen durch das Management nicht länger durch einen haussierenden Halbleitermarkt übertünchen ließen und Intels Abstieg begann. Natürlich haben es viele schön frühzeitig gewusst; ich dagegen habe lange an eine Kehrtwende und ein Wiedererstarken geglaubt, so wie es „gute“ Unternehmen dann und wann in ihrer Historie haben. Erst als meine Einschätzung der unternehmerischen Lage der einer Turnaroundstory glich, habe ich die Reißleine gezogen und verkauft. Aus Renditesicht selbstredend viel zu spät, dank des glücklichen Einstiegszeitpunktes aber mit 100% Kursgewinn plus 100% Nettodividendenertrag (was sich bei 16 Jahren deutlich relativiert). Trotzdem ärgerlich.Die liegt per Jahresende 2024 bei +12,5% (inkl. Nettodividende). Zwischenzeitlich waren das auch mal knapp +20%, aber die Rücksetzer meiner großen Positionen Oracle und Novo Nordisk haben einiges davon wieder einkassiert. Unter dem Strich steht eine erneute Underperformance gegenüber meiner persönlichen Benchmark eines MSCI World ETF (+24%).Damit kann ich natürlich nicht zufrieden sein, aber angesichts der anhaltenden Hausse ist es meiner dafür zu defensiven Ausrichtung geschuldet.Interessanterweise sind die Gründe exakt die Gleichen wie in 2023: (immer noch) zu wenig BigTech und zu viel Healthcare und Staples im Depot.Diein 2024 sind daher mal wieder Tech-Werte:(+69%),(+67%) und(+44%).sind:(-26%),(-24%; ohne die Aufstockung zu berücksichtigen) und -wie bereits 2024-(-17%).Gewicht dieses Depots in Bezug auf alle meine Wertpapiere: 90%.Oben nicht mit eingerechnet sind die Werte des LameDuckDepots, welches unverändertundenthält. Das Gewicht ist unter 10% gefallen.Erstaunlicherweise hat es sich -trotz fehlender Tech-Werte- in 2024 mit +22% (inkl. Nettodividende) besser geschlagen als mein Langfristdepot. Kritisch muss man anmerken, dass es die letzten Jahre immer maßgeblich von der Wertentwicklung von BAT (macht inzwischen die Hälfte vom Depot aus) beeinflusst wurde – positiv wie negativ. Sinnvolle Schlüsse lassen sich also nicht daraus ziehen. Für 2025 ist nach längerer Überlegung nun definitiv die Auflösung und Überführung ausgewählter Werte ins LangfristDepot vorgesehen. Vermutlich werden Fresenius und T.Rowe verkauft, während AFLAC, BAT und Unilever umziehen. Damit komme ich meinem selbsterklärten Ziel wieder näher, das Depot möglichst stringent mit für mich optimaler Anzahl an Aktien zu führen.Hier geht’s weiter runter – beim Wert und den Werten. Mit einem Verlust von 90% wurdeverkauft. Das Wertvollste an dieser Position ist noch der entstandene Verlustvortrag. Den realisierten Verlust der gesamten Haltedauer habe ich in der Jahresperformance oben berücksichtigt. Mit einem kleinen Gewinn dagegen wurden im Rahmen einer Übernahme durch KKR und co. die Aktien vonausgebucht. Der Anteil vom Gesamtdepot liegt nur noch bei 1,x%.Seit vielen Jahren gehört es zu meiner Strategie, unabhängig von „teuer“ oder „günstig“ des Gesamtmarktes regelmäßige Sparraten im Depot unterbringen und kein Geld für spätere Zeitpunkte zurückzuhalten. Timing kann ich nicht und deshalb wird mehr oder weniger konsequent investiert.Was wir aber aktuell sehen, erinnert mich zusehends an 2000 oder andere Zeiträume der Börsenhistorie.Zahlreiche Indikatoren deuten auf eine kräftige Überbewertung der Märkte hin und eine Korrektur ist mehr als überfällig (zeitliche Länge und Falltiefe: offen).Denjenigen die meinen, aufgrund des KI-Booms oder aus anderen Gründen sei diesmal alles anders, bekommen regelmäßig zu hören dass das der teuerste Satz an der Börse ist.Geschichte wiederholt sich nicht, aber sie reimt sich. Nur: Wo genau stehen wir? Alan Grenspan, qua damaligem Amt kein Crashprophet, hat 1996 vor einer Blase gewarnt. Aber die Hausse dauerte noch mehrere Jahre und wer 1996 ausgestiegen war, hat sich schwarz geärgert. Selbst nach dem Crash konnte er (je nach Aktie) nicht mehr auf 1996er Niveau (zurück)kaufen.Verkaufen, nur um Gewinne mitzunehmen, werde ich also mit Sicherheit nicht.Was aber tun mit den regelmäßigen Sparraten? Ich werde sie beibehalten, aber eher in defensiven Sektoren einsetzen. So wird es auch in 2025 qualitativ hochwertige Unternehmen geben, deren Bewertungen nicht überdurchschnittlich hoch sind. Meistens nicht ohne Grund aber es herrscht überwiegend Einigkeit in der Beurteilung (Bsp. Thermo Fisher oder Danaher). Andere werden deutlich kontroverser gesehen (Bsp. Nestlé) wobei ich persönlich hier nicht glaube dass die jahrzehntelange Erfolgsstory nun ein Ende findet.Deshalb wird es auch 2025 genügend Diskussionsstoff für einen konstruktiven Austausch hier geben und es ist mein Vorsatz, mich wieder mehr einzubringen.In diesem Sinne wünsche ich allen Mitstreitern einen guten Rutsch ins neue Jahr und ein gesundes sowie friedliches 2025!Beste GrüßeBastian