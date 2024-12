GES schließt Verkauf an Truelink Capital ab

Partnerschaft stärkt Engagement für Wachstum und Innovation

LAS VEGAS, 31. Dezember 2024 /PRNewswire/ -- GES, ein weltweit führendes Unternehmen in der Messe- und Veranstaltungsbranche, gab den Abschluss seines Verkaufs durch Viad Corp an Truelink Capital, ein in Los Angeles ansässiges Private-Equity-Unternehmen, bekannt. Diese transformative Transaktion versetzt GES in die Lage, als eigenständiges Unternehmen in Privatbesitz innerhalb des Portfolios von Truelink das Wachstum zu beschleunigen.