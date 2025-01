Das Rekordjahr 2024 endete mit mehr als einem Knall und sorgenvollem Blick auf 2025

Mit meinem Ausblick auf 2024 lag ich gar nicht weit daneben, aber in einigen Details dann doch. Das war bereits 2023 so, doch im Unterschied zu damals konnte ich in den letzten 12 Monaten die dümmsten größten Fehler vermeiden und musste daher nur geringe Kurskorrekturen vornehmen. Es war nicht der breite Markt, der die Hausse befeuerte, sondern nur noch wenige Werte, aber die machten auch 2024 zu einem der besten Börsenjahre der Geschichte. Es war der KI-Hype und die großen Technologiewerte, die wir inzwischen als "Magnificent Seven" kennen, doch auch ohne diese Glorreichen im Depot konnte man Börsenerfolge feiern. Allerdings mit mit Nebenwerten und auch schon gar nicht jenseits des US-Markts. Ob Deutschland oder China, überall herrscht Börsenkatzenjammer und selten war der Unterschied so gewaltig zwischen der Masse an börsennotierten Unternehmen und die zugstarken Marktführer.

" Lies die Marktprognosen des letzten Jahres und du wirst Jahresprognosen nie wieder ernst nehmen. " Morgan Housel) Hier lest ihr (m)eine Abrechnung mit 2024 und einen Ausblick auf 2025. Das wird ganz bestimmt nicht leichter, aber sicherlich anders. Und möglicherweise sogar (noch) besser, denn die Zukunft sah schon immer besser aus als die Vergangenheit. Echt? Echt! Aber es kommt drauf an...