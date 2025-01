Was mit dem Jahreswechsel günstiger wird und was teurer Entlastungen und mehr Geld einerseits, Belastungen und Teuerungen andererseits - mit dem Jahreswechsel sind Änderungen in Kraft getreten, die sich für Millionen Menschen im Portemonnaie bemerkbar machen. Ein Überblick: Wo Bürger entlastet werden …