Deutsche-Bank-Manager Stoy neuer Chef der Direktbank ING

vicky112 schrieb 26.12.24, 22:03

Deutsche Bank. Ergebnis je Aktie in €: 2023=2,04 in 2024e=1,75 in 2025e=2,68 bei KGV=6,3. (QUELLE: Börsenmagazin BÖRSE ONLINE 50 von 12.12.-18.12.2024) Euch Frohes Fest und VG