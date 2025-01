Kupferpreis durchschlägt wichtige Unterstützung. Das könnte bitter werden

Wie ist die Preisentwicklung der industrielastigen Metalle einzuordnen?

Der Amtsantritt Trumps wirft seine Schatten voraus. Die Sorge vor ausufernden Handelskonflikten trübt die Stimmung. Hohe Renditen der US-Staatsanleihen und der starke US-Dollar tun ihr Übriges. Im Kommentar „Wundertüte Kupfer - Von Rallye bis Abverkauf – für den Kupferpreis ist 2025 alles möglich“ wurde die fundamentale Gemengelage ausführlich thematisiert. Konzentrieren wir uns an dieser Stelle auf die kurzfristig relevanten Faktoren.

Kupferpreis charttechnisch angezählt

Der Rücksetzer unter die Marke von 4 US-Dollar bringt den Kupferpreis in die Bredouille. Damit ist Kupfer auch in die zentrale Unterstützungszone eingedrungen, die sich noch bis auf 3,9 US-Dollar erstreckt. Einen Rücksetzer unter die 3,9 US-Dollar gilt es daher, unter allen Umständen zu verhindern. Gleich zu Jahresbeginn wird eine Vielzahl relevanter Konjunkturdaten veröffentlicht. Bereits am 02. Januar wird es spannend. In China wird der Caixin Einkaufsmanagerindex für das verarbeitende Gewerbe für Dezember veröffentlicht. In den USA folgt am 03. Januar der ISM Einkaufsmanagerindex für das verarbeitende Gewerbe für Dezember. Beide Kennzahlen haben das Potenzial, die Stimmung im Kupferbereich maßgeblich zu beeinflussen.

Eine Aufhellung der Stimmung wäre mit Blick auf die überaus angespannte Charttechnik höchst willkommen. Der Kupferpreis (sh. oberen 3- Jahres-Chart) hat seinen mittelfristigen Aufwärtstrend (rot) verlassen. Sollte es nun auch noch zum Bruch der Zone 4,0 US-Dollar / 3,9 US-Dollar kommen, würde sich dem Preis weiteres Abwärtspotenzial eröffnen. Selbst eine Bewegung in Richtung 3,5 US-Dollar wäre in diesem Fall nicht auszuschließen. Kurzum. Dem Kupferpreis droht ein turbulenter Jahresauftakt.

Autor: Marcel Torney, freier Redakteur, Rohstoffexperte

