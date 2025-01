Saudi-Arabien schickt Hilfsgüter nach Syrien

DAMASKUS (dpa-AFX) - Saudi-Arabien hat erstmals seit dem Umbruch in Syrien humanitäre Hilfsgüter in das regionale Nachbarland geflogen. Die saudische Staatsagentur SPA bezeichnete den Flug als Beginn einer Luftbrücke nach Syrien, der auch eine Landbrücke folgen solle. Mit dem ersten Flug aus der saudischen Hauptstadt Riad kamen dem SPA-Bericht zufolge unter anderem Lebensmittel, Notunterkünfte und Arzneimittel nach Syrien. In der Zeit des syrischen Bürgerkriegs im Jahr 2011 bis Ende 2024 habe Saudi-Arabien Hilfsgüter in Höhe von mehr als 850 Millionen US-Dollar zur Verfügung gestellt.

Im Bürgerkrieg hatte Saudi-Arabien wie Katar und die Türkei zunächst die Aufständischen unterstützt, die die Regierung von Machthaber Baschar al-Assad stürzen wollten. Riad hatte verschiedene oppositionelle Gruppen finanziert und bewaffnet. Nach der gewaltsamen Niederschlagung von Protesten gegen Assad in Syrien hatte Saudi-Arabien die diplomatischen Beziehungen mit Damaskus auf Eis gelegt. Nach mehr als einem Jahrzehnt der diplomatischen Isolation wurde Syrien 2023 wieder in die Arabische Liga aufgenommen - auch die Beziehungen mit Riad normalisierten sich.

In Syrien sind mehr als 16 Millionen Menschen auf humanitäre Hilfe angewiesen. Das ist nach UN-Angaben die höchste Zahl an hilfsbedürftigen Menschen seit Beginn des Bürgerkriegs im Jahr 2011./jot/DP/he