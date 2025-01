MICROIP präsentiert sich erstmals auf der CES 2025 mit schnellem ASIC-Design und KI-Innovationen

TAIPEI, 2. Januar 2025 /PRNewswire/ – MICROIP definiert das IC-Design neu, indem es KI-Softwaredienste integriert und einen „Designless"-Ansatz entwickelt, der von führenden globalen Halbleiterunternehmen anerkannt wird. Nach der erfolgreichen Notierung am Taiwan Emerging Stock Market im Jahr 2024 wird das Unternehmen auf der CES 2025 in Las Vegas debütieren. MICROIP wird seine in Zusammenarbeit mit MediaTek entwickelte Genio AI IoT-Plattform in Industriequalität vorstellen und seine „Rapid IC Design Development Platform" hervorheben, die sein Engagement für die Überbrückung von Lücken in den Bereichen Design und Fertigung widerspiegelt.

Rapid IC Design Platform

Die Rapid IC Design Development Platform ist ein Kernstück des CES 2025 und verkürzt die Zeitspanne für NFC-Chips – von der Co-Spezifikation bis zur Massenproduktion – auf nur 12 Monate. Der neu eingeführte NFC-Controller-Chip unterstützt kontaktlose Zahlungen, Gerätekopplung, drahtloses Laden und Markenschutz und zeichnet sich durch hohe Integration und wettbewerbsfähige Preise aus.