VAPORESSO verstärkt globale Bemühungen zur Bekämpfung von Fälschungen

Bis heute hat VAPORESSO weltweit mehr als zehn Aktionen zur Bekämpfung von Fälschungen erfolgreich durchgeführt. Zu den bemerkenswerten Beispielen gehören die jüngste Razzia gegen eine illegale Produktionsstätte in der chinesischen Provinz Henan sowie die Lösung von Fällen von Markenrechtsverletzungen und gefälschten Domänennamen im Zusammenhang mit einer Reihe von rechtswidrig gebrandeten Pods.

SHENZHEN, China, 2. Januar 2025 /PRNewswire/ -- In jüngster Zeit haben Berichte über gefälschte Produkte und minderwertige kompatible Pods auf dem Markt den Absatz gestört und das Benutzererlebnis in mehreren Regionen negativ beeinflusst. Nach den Rückmeldungen aus dem Markt hat VAPORESSO rasch eine Reihe gezielter Maßnahmen zur Bekämpfung von Fälschungen eingeleitet, um dieses wachsende Problem aktiv anzugehen. Dies hat zu bedeutenden Erfolgen geführt, darunter die Zerschlagung illegaler Herstellungsbetriebe, die Unterbindung des Vertriebs gefälschter Pods und die Schließung rechtswidriger Online-Plattformen.

Mit Blick auf die Zukunft wird VAPORESSO seine Maßnahmen zur Bekämpfung von Produktfälschungen weiter verstärken und die Überwachung und Durchsetzung von Maßnahmen gegen gefälschte Websites und illegalen Handel intensivieren. Das Unternehmen wird seine Bemühungen zum Schutz der Verbraucherinnen und Verbraucher verstärken, indem es sicherstellt, dass nur echte, qualitativ hochwertige Produkte auf dem Markt erhältlich sind. VAPORESSO ruft seine Partner und Kunden dazu auf, sich an diesen Bemühungen zu beteiligen, indem sie alle mutmaßlich gefälschten Waren über den offiziellen Kontaktkanal melden: anticf@smooretech.com.

Informationen zu VAPORESSO

VAPORESSO wurde in der Überzeugung gegründet, dass jede Handlung nach Exzellenz streben sollte, und hat sich zu einem weltweit führenden Unternehmen in der Vaping-Branche entwickelt. Unser Bestreben, das Gewöhnliche zu übertreffen, hat unseren Aufstieg zu einer der weltweit führenden Vaping-Marken vorangetrieben. Wir haben eine Vision, in der Technologie und Werte zusammenkommen, um ein saubereres, besseres und angenehmeres Leben für alle zu schaffen.

