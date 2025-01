COTTBUS (dpa-AFX) - "Lausitzer Rundschau" zu Stopp für russisches Gas:

"Wenn man die Zerstörung der Nord-Stream-Pipelines einbezieht, die einst gebaut wurden, um die Ukraine als Transitland zu umgehen, stellt die Stilllegung von Transgas einen weiteren Schritt dar, den Westen von Russland abzukoppeln. Die Verwerfungen, die das innerhalb der EU auslöst, nimmt der EU-Beitrittskandidat Ukraine in Kauf. Zwar können die wegbrechenden Lieferungen, die nur noch einen Bruchteil der einstigen Menge ausmachten, innerhalb der EU ersetzt werden. Aber es bedarf keinerlei Geheimkenntnisse, um zu erahnen, dass diese Verknappung die Preise für Energie in Europa weiter in die Höhe treiben wird."