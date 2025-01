FRANKFURT (dpa-AFX) - "Frankfurter Allgemeine Zeitung" zu dem deutschen Fieber:

"Die Silvesternacht wird, alle Jahre wieder, wie am Fieberthermometer einer über die Stränge schlagenden Gesellschaft gemessen. (.) Was sich in diesem Jahr abspielte, dürfte schnell abgehakt werden. Tenor: Es war schon schlimmer! (.) Aber die Sehnsucht nach dem Faustrecht ist seit Jahren ständiger Begleiter einer überforderten Gesellschaft geworden. Dagegen richtet sich nun schon seit Jahren die gebetsmühlenartige Beschwörung von "Zusammenhalt" in Neujahrs- und sonstigen Ansprachen. Es braucht aber mehr, um das deutsche Fieber zu bändigen. In den vergangenen Jahrzehnten ist es stattdessen noch angefacht worden durch die Transformationsfeuerwerke deutscher Politik. (.) Ein guter Vorsatz für 2025? Es muss auch eine Politik ohne ideologische Böller möglich sein."