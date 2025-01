BER rechnet 2025 mit bis zu 27 Millionen Passagieren

Ryanair will Angebot am BER ab Sommer deutlich reduzieren

"Aber auch die hohen staatlichen Steuern und Gebühren in Deutschland werden zu einem Verlust an Konnektivität und damit einem nur verhaltenen Wachstum im Luftverkehr führen." Von Massenbach verwies auf die Fluggesellschaft Ryanair , die bereits angekündigt hat, die Kapazitäten in Berlin ab Sommer 2025 um 20 Prozent zu reduzieren, und als Grund die hohen Kosten nannte.

Der Luftverkehr in Deutschland hat sich im europäischen Vergleich nur sehr langsam von der Corona-Krise erholt. Die Branche macht dafür in erster Linie die hohen, staatlich veranlassten Gebühren und Steuern verantwortlich.

Mit dem abgelaufenen Jahr zeigte die Flughafen-Chefin sich zufrieden. Die Erwartungen seien übertroffen worden. "Wir liegen mit diesem Wachstum über dem deutschen Durchschnitt"./wim/DP/zb

