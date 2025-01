Heil erwartet Durchbruch bei ausländischen Berufsabschlüssen

BERLIN (dpa-AFX) - Bundesarbeitsminister Hubertus Heil (SPD) erwartet im neuen Jahr einen Durchbruch bei der Anerkennung ausländischer Berufsabschlüsse in Deutschland. Nach entsprechenden Beschlüssen von Bund und Ländern in der Ministerpräsidentenkonferenz vom Dezember sollen die Länder bis September ein Konzept für schnellere Verfahren vorlegen. "Ich gehe davon aus, dass sich da keiner vom Acker macht", sagte Heil in einem Videointerview der Deutschen Presse-Agentur. Heute sind die Wartezeiten der Bewerberinnen und Bewerber auf eine Berufsanerkennung oft lang.

Forderungen, Syrerinnen und Syrer in Deutschland nach dem Sturz des Diktators Baschar al-Assad möglichst bald in ihre Heimat zurückzubringen, kritisierte Heil. "Ich finde es ganz, ganz falsch, wie in den letzten Tagen recht fahrlässig diskutiert wurde darüber, dass man jetzt alle gleich rausschaffen kann", sagte Heil.

Nach Assads Sturz hatte in Deutschland eine Debatte über die rund 975.000 Syrerinnen und Syrer in Deutschland begonnen. Thüringens Ministerpräsident Mario Voigt (CDU) etwa spricht sich angesichts des Umsturzes in Syrien für die Rückführung syrischer Flüchtlinge aus.

Wichtig sei auch, dass die, die in Deutschland inzwischen integriert seien, hier arbeiten und sich nichts haben zuschulden kommen lassen, eine dauerhafte Perspektive im Land haben, sagte Heil./bw/DP/zb