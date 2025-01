Neue ProSieben-Quizshow von Joko & Klaas im Frühjahr

MrEstate schrieb 29.12.24, 14:04

Ich denke, eine Übernahme wäre aktuell nicht im Sinne der Altaktionäre, weil sie vermutlich unter dem inneren Wert rausgekauft werden sollen. Der größte Wert steckt mE in Joyn, sobald der Werbemarkt wieder anzieht wird das zur Cash Cow. Neben Flaconi etc. gibt es noch andere Beteiligungen, z.B. Next gen Food mit der Marke Tindle die jetzt auch in den USA expandiert. Die dürfte inzwischen auch einen hohen Wert haben.



Die anderen Altktionäre dürften zudem aus meiner Sicht nicht unter 10 Eur pro Aktie verkaufen wollen...



Fazit: 100 Prozent sollten mittelfristig drin sein, langfristig eher 20 pro Aktie