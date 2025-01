LEIPZIG (dpa-AFX) - 'Leipziger Volkszeitung' zu Aussichten für 2025

Nicht nur die Parteien sind zerstritten und polarisiert, das gilt auch für immer größere Teile unserer Gesellschaft. Mit der Pandemie sind Gräben offenbar geworden, die sich seitdem noch vergrößert haben. Die Polarisierung der Gesellschaft und der Politik bedingen und verstärken sich dabei gegenseitig. Deshalb muss sich nicht nur die Politik in Parlamenten und Regierungen zusammenraufen und auf das Wesentliche besinnen, sondern auch der Souverän selbst - wir, die Bevölkerung. Das ist und wird nicht einfach. Wir dürfen uns aber nicht in Fatalismus verlieren. So mancher Graben - in der Politik wie in der Gesellschaft - kann überwunden werde, auch wenn es viel Mühe kostet. Die Herausforderungen, die vor Deutschland und Europa liegen, können gemeistert werden. Die Devise für dieses Jahr muss deshalb lauten: Packen wir es an - damit 2026 wirklich ein froheres Neues wird./yyzz/DP/zb