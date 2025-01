Ruhiger Start ins Jahr 2025

FRANKFURT (dpa-AFX)

DEUTSCHLAND: - DAX KAUM VERÄNDERT ERWARTET - Am ersten Börsentag des Jahres 2025 wird am deutschen Aktienmarkt mit einem ruhigen Start gerechnet. Viele Investoren sind in der verkürzten Handelswoche noch im Urlaub und dürften erst in der kommenden Woche wieder ins Marktgeschehen eingreifen. Den Dax taxierte der Broker IG am Donnerstag gut zwei Stunden vor der Xetra-Eröffnung prozentual kaum verändert auf 19.917 Punkte. Das Jahr 2024 war für Dax-Anleger mit einem Gewinn von rund 19 Prozent abermals sehr erfolgreich verlaufen. Aus China kommen zum Jahresstart negative Vorgaben. Dort habe das neue Börsenjahr mit einer Enttäuschung begonnen, schrieb Marktbeobachter Thomas Altmann vom Vermögensverwalter QC Partners angesichts trüber Konjunkturdaten. Chinas Wirtschaft habe die zahlreichen Probleme noch nicht überwunden.