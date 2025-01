DAX 2024: Rekorde, Höhenflüge und die Herausforderungen von 2025!

Thomas Altmann, Analyst bei QC Partners, beschreibt das Jahr als äußerst erfolgreich, mit einem Anstieg von rund 19 Prozent, der den DAX an die Spitze der großen europäischen Börsen katapultierte. In den letzten zwei Jahren hat der Index sogar mehr als 42 Prozent gewonnen. Jürgen Molnar von Robomarkets hebt hervor, dass der DAX die Prognosen vieler Institute übertroffen hat, trotz widriger wirtschaftlicher Rahmenbedingungen und geopolitischer Krisen. Der Index hat sich, begleitet von einigen Korrekturen, stabil nach oben entwickelt.

Im Jahr 2024 hat der DAX, der deutsche Leitindex, ein bemerkenswertes Börsenjahr erlebt, das von Rekorden und einem beeindruckenden Anstieg geprägt war. Am letzten Handelstag des Jahres notierte der DAX um 14:00 Uhr bei 19.902 Punkten, was einem leichten Rückgang von 0,3 Prozent im Vergleich zum Vortag entspricht. Dennoch blicken Analysten und Investoren auf ein außergewöhnliches Jahr zurück, in dem der Index erstmals die 20.000-Punkte-Marke überschritt und mit 20.523 Punkten ein neues Allzeithoch erreichte. Insgesamt wurden 42 Rekorde aufgestellt, was die Bilanz des DAX für 2024 äußerst positiv erscheinen lässt.

Für das kommende Jahr 2025 wird jedoch eine turbulentere Börsenentwicklung erwartet. Altmann weist darauf hin, dass verschiedene Faktoren, wie mögliche Übernahmen im Bankensektor und die bevorstehenden Wahlen in Deutschland, für Spannung sorgen könnten. Am 23. Februar 2025 wird ein neues Parlament gewählt, und die politische Lage könnte sich auf die Märkte auswirken. Zudem steht die zweite Amtszeit von Donald Trump im Raum, was ebenfalls Unsicherheiten mit sich bringt.

Am ersten Handelstag des Jahres 2025 wird ein ruhiger Start am deutschen Aktienmarkt prognostiziert, da viele Investoren noch im Urlaub sind. Der Broker IG taxierte den DAX vor der Xetra-Eröffnung kaum verändert bei 19.917 Punkten. Allerdings gibt es negative Vorgaben aus China, wo das neue Börsenjahr mit enttäuschenden Konjunkturdaten begonnen hat. Marktbeobachter Altmann merkt an, dass Chinas Wirtschaft weiterhin mit zahlreichen Problemen zu kämpfen hat, was die Stimmung am Markt belasten könnte.

Insgesamt zeigt der DAX für 2024 eine beeindruckende Leistung, während die Aussichten für 2025 sowohl Chancen als auch Herausforderungen bereithalten.

