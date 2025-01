Elon Musk in der Kritik: Politische Ambitionen gefährden Tesla-Aktionäre?

Elon Musk, CEO von Tesla, sieht sich aufgrund seiner engen Beziehung zum neuen US-Präsidenten Donald Trump zunehmender Kritik ausgesetzt. Während Musks politische Aktivitäten und seine Rolle im Übergangsteam von Trump ihm und Tesla seit der Wahl im November 2023 starke Kursgewinne beschert haben, äußert ein prominenter Investor, Ross Gerber, Bedenken hinsichtlich der Auswirkungen dieser Partnerschaft auf das Unternehmen. Gerber, Präsident von Gerber Kawasaki Wealth and Investment Management und langjähriger Tesla-Investor, argumentiert, dass Musk nicht mehr in der klassischen Rolle eines CEOs agiere, sondern sich zunehmend in politischen Angelegenheiten verstricke.

Musk hat beträchtliche Summen an Trump und die Republikanische Partei gespendet und spielt eine Schlüsselrolle im neu geschaffenen "Department of Government Efficiency" (DOGE), das sich mit Bürokratieabbau beschäftigt. Trotz dieser politischen Verstrickungen zeigt sich die Tesla-Aktie robust und verzeichnete seit der Wahl Trumps einen Anstieg von 74 Prozent, während der S&P 500 nur um 5 Prozent zulegte. Diese Entwicklung wird teilweise Musks Nähe zur neuen Regierung zugeschrieben, die Tesla in einer vorteilhaften Position bringen könnte, trotz Trumps Skepsis gegenüber grüner Energie.