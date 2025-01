Volocopter in der Krise: Insolvenz und Suche nach Investoren!

Der CEO Dirk Hoke, der das Unternehmen Ende Februar verlässt, betont, dass Volocopter technologisch und im Zertifizierungsprozess gut aufgestellt ist. Der Geschäftsbetrieb soll weiterhin aufrechterhalten werden, wobei das Ziel darin besteht, Arbeitsplätze zu sichern und das Unternehmen wettbewerbsfähig zu machen. Unter Hokes Führung wurde die Mitarbeiterzahl von 700 auf 500 reduziert. Die finanziellen Schwierigkeiten sind nicht neu; Volocopter hat in der Vergangenheit immer wieder nach staatlicher Unterstützung gesucht, die jedoch ausblieb.

Im Vergleich dazu hat das ebenfalls insolvente Unternehmen Lilium kürzlich einen Investor gefunden, der den Betrieb übernimmt. Während Lilium in Eigenverwaltung bleibt, versucht Volocopter, durch das Insolvenzverfahren eine tragfähige Lösung zu finden. Die CSU-Politikerin Dorothee Bär hatte die Flugtaxi-Branche in der Vergangenheit gefördert, doch der Sektor hat in Deutschland nicht den erhofften Aufschwung erlebt.

Die politischen Entscheidungsträger haben zwar Strategien zur Förderung von Drohnen und Flugtaxis vorgestellt, doch konkrete finanzielle Hilfen blieben aus. Volocopter hat Pläne für den Betrieb in Städten wie Rom und Osaka, während in Deutschland vorerst nur Einsätze im Rettungswesen angestrebt werden. Die Flugtaxis sind zwar als nachhaltig und leise beworben, jedoch gibt es Bedenken hinsichtlich der tatsächlichen Reisezeit und der CO2-Emissionen im Vergleich zu E-Autos.

Zusammenfassend steht Volocopter vor einer entscheidenden Phase, in der die Suche nach Investoren und die Entwicklung eines Sanierungskonzepts im Vordergrund stehen, um die Zukunft des Unternehmens zu sichern und den Markteintritt zu realisieren.

