Mutares stärkt mit drei Übernahmen seine Marktposition in Europa! Die Mutares SE & Co. KGaA hat am 30. Dezember 2024 eine Vereinbarung zur Übernahme von Nervión Industries, Engineering and Services, S.L.U. von Amper S.A. unterzeichnet. Dies stellt die achtzehnte Akquisition des Unternehmens im Jahr 2024 dar und …