Ölpreise steigen leicht – EU bereitet sich auf Gaskonflikt vor!

Am Montag stiegen die Ölpreise in einem impulsarmen Handel leicht an, nachdem sie zu Beginn des Tages zunächst gesunken waren. Ein Barrel der Nordseesorte Brent zur Lieferung im Februar kostete am Nachmittag 74,37 US-Dollar, was einem Anstieg von 20 Cent im Vergleich zum Freitag entspricht. Der Preis für ein Barrel der US-Sorte WTI erhöhte sich um 35 Cent auf 70,95 Dollar. Trotz dieser leichten Erholung bleibt die Kauflaune am Ölmarkt begrenzt, insbesondere im Hinblick auf die Prognosen der Internationalen Energieagentur (IEA), die eine Überversorgung des Weltmarktes zu Beginn des kommenden Jahres erwarten. Experten vermuten, dass die OPEC und ihre Verbündeten an ihren Förderbeschränkungen festhalten werden. Im Vergleich zum Jahresbeginn sind die Ölpreise jedoch gesunken; Brent-Öl ist in den letzten zwölf Monaten um etwa fünf Prozent günstiger geworden.

Parallel dazu bereitet sich die Europäische Union auf den Stopp des Transits russischen Gases durch die Ukraine vor. Die EU-Kommission betont, dass die europäische Gasinfrastruktur flexibel genug sei, um alternative Gaslieferungen nach Mittel- und Osteuropa zu gewährleisten. Der Transitvertrag zwischen der Ukraine und Russland läuft zum Jahreswechsel aus, und die Ukraine hat angekündigt, diesen nicht zu verlängern. Der slowakische Regierungschef Robert Fico äußerte scharfe Kritik an dieser Entscheidung und warnte vor möglichen negativen Folgen für die EU. Er drohte, im Gegenzug die Stromlieferungen an die Ukraine zu stoppen, was als Druckmittel interpretiert wird.

Zusätzlich warnt die EU nach einem möglichen Sabotageakt an einem Unterwasserstromkabel vor Finnland vor Russlands sogenannter Schattenflotte. Die EU-Außenbeauftragte Kaja Kallas kündigte an, dass die EU stärkere Maßnahmen ergreifen werde, um die Risiken, die von diesen Schiffen ausgehen, zu minimieren. Finnische Ermittler haben den Verdacht, dass ein Öltanker, der unter Verdacht steht, Sabotage begangen zu haben, für die Unterbrechung der Stromverbindung verantwortlich ist. Diese Vorfälle werden als Teil eines Musters von koordinierten Sabotageakten betrachtet, die seit Beginn des Ukraine-Kriegs zugenommen haben.

Insgesamt zeigen die Entwicklungen auf den Öl- und Energiemärkten, dass geopolitische Spannungen und Marktprognosen weiterhin eine entscheidende Rolle spielen.

Öl (Brent) wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,20 % und einem Kurs von 74,78USD auf Lang & Schwarz (02. Januar 2025, 07:41 Uhr) gehandelt.