Euro-Kurs fällt zum Jahresende: Was bedeutet das für 2024?

Am letzten Handelstag des Jahres 2023 ist der Euro-Kurs deutlich gefallen und wurde zuletzt bei 1,0356 US-Dollar gehandelt. Die Europäische Zentralbank (EZB) setzte den Referenzkurs am Dienstag auf 1,0389 Dollar fest, was einen Rückgang im Vergleich zu 1,0444 Dollar am Montag darstellt. Der Dollar kostete somit 0,9625 Euro. Vor diesem Rückgang hatte der Euro noch über der Marke von 1,04 Dollar notiert. Marktanalysten warnen jedoch davor, diese Kursbewegungen überzubewerten, da es an diesem Tag an markanten Konjunkturdaten mangelte und in vielen europäischen Ländern die Börsen geschlossen waren oder nur verkürzt handelten.

Bereits am Montag hielt sich der Euro im US-Handel auf einem leicht niedrigeren Niveau und wurde bei 1,0398 Dollar gehandelt. Die EZB hatte den Referenzkurs auf 1,0444 Dollar festgelegt. Die Stabilität des Euro in der vergangenen Woche war vor allem auf die Aussicht zurückzuführen, dass in den USA weniger Zinssenkungen als erwartet bevorstehen, was dem Dollar Auftrieb verlieh. EZB-Ratsmitglied Robert Holzmann äußerte sich am Wochenende skeptisch zu einer baldigen weiteren Zinssenkung in der Eurozone und deutete an, dass die EZB möglicherweise mehr Zeit mit einer weiteren Zinssenkung lassen könnte. Holzmann gilt als geldpolitischer Falke und spricht sich im Zweifelsfall gegen Zinssenkungen aus.

Die Märkte rechnen jedoch mehrheitlich damit, dass die EZB im Januar 2024 die Leitzinsen um 0,25 Prozentpunkte senken wird. Diese Erwartungen und die Unsicherheiten bezüglich der Energiepreise, die im kommenden Jahr steigen könnten, beeinflussen die Marktstimmung. Der Euro bewegte sich seit den Weihnachtsfeiertagen in einer engen Handelsspanne um die Marke von 1,04 Dollar, fiel jedoch zeitweise auf 1,0335 Dollar, was den tiefsten Stand seit Ende 2022 darstellt.

Insgesamt zeigt die Entwicklung des Euro-Kurses, dass die Märkte auf die geldpolitischen Signale der EZB und die wirtschaftlichen Rahmenbedingungen reagieren. Die Unsicherheiten in Bezug auf Inflation und Zinspolitik bleiben zentrale Themen, die die Wechselkursentwicklung im neuen Jahr prägen könnten.

Die Währung EUR/USD wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,05 % und einem Kurs von 1,036USD auf Forex (02. Januar 2025, 07:41 Uhr) gehandelt.