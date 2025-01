Tragisches Flugzeugunglück in Südkorea: Nur zwei Überlebende nach Katastrophe

Am Sonntagmorgen kam es am Flughafen Muan in Südkorea zu einem verheerenden Flugzeugunglück, bei dem eine Boeing 737-800 der Billigfluggesellschaft Jeju Air mit 181 Insassen ohne ausgeklapptes Fahrwerk landete und an einer Mauer zerschellte. Von den 179 Todesopfern überlebten lediglich zwei Crew-Mitglieder. Die Maschine war aus Bangkok gekommen und hatte vor der Bruchlandung einen Mayday-Notruf abgesetzt, nachdem die Piloten einen Vogelschlag gemeldet hatten. Dies geschah kurz nach einer Warnung des Towers vor Vögeln in der Nähe der Landebahn.

Die Ermittlungen zur Unglücksursache konzentrieren sich auf den Vogelschlag und mögliche Probleme am Fahrwerk. Experten vermuten, dass der Zusammenstoß mit den Vögeln zu einer Fehlfunktion des Fahrwerks führte, was die Bruchlandung ohne ausgeklapptes Fahrwerk erklären könnte. Zudem wird die vier Meter hohe Mauer, an der die Maschine zerbrach, kritisch betrachtet. Diese Mauer umschloss ein Antennensystem, das für die Landung notwendig ist. Experten äußern Bedenken, dass die Konstruktion nicht internationalen Standards entspricht und möglicherweise das Ausmaß der Katastrophe verschärft hat.