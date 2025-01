Staatsanleihen im Aufwind: EZB-Zinspolitik und Inflation im Fokus!

Am Montag verzeichneten die Kurse deutscher Staatsanleihen einen leichten Anstieg. Der Euro-Bund-Future, ein wichtiger Terminkontrakt, stieg bis zum Nachmittag um 0,22 Prozent auf 133,31 Punkte. Die Rendite der zehnjährigen Bundesanleihen lag bei 2,35 Prozent. Diese Entwicklung fand in einem Umfeld statt, in dem es kurz vor dem Jahresende an markanten Impulsen mangelte.

In einem Interview äußerte sich Robert Holzmann, ein Mitglied des EZB-Rats und Gouverneur der Nationalbank Österreichs, zur Zinspolitik der Europäischen Zentralbank (EZB). Er deutete an, dass die EZB möglicherweise mit weiteren Zinssenkungen abwarten könnte. Holzmann erklärte, dass es sein könnte, dass die EZB sich mit einer erneuten Zinssenkung mehr Zeit lassen werde. Trotz dieser Äußerungen gehen die meisten Marktteilnehmer davon aus, dass die EZB im Januar die Leitzinsen um 0,25 Prozentpunkte senken wird.