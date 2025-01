OTI Greentech AG: Aufsichtsratschef tritt zurück – Delisting geplant!

Am 30. Dezember 2024 gab die OTI Greentech AG bekannt, dass Andrew Schwager, der Vorsitzende des Aufsichtsrats, sein Amt mit Wirkung zum 31. Januar 2025 niederlegen wird. Schwager war über einen Zeitraum von zehn Jahren in dieser Position tätig und wurde für sein Engagement und seine Unterstützung für das Unternehmen gewürdigt. Die Gesellschaft plant, zeitnah einen Nachfolgeprozess einzuleiten, um die vakante Position im Aufsichtsrat zu besetzen.

Zusätzlich zu dieser Personalie hat der Vorstand der OTI Greentech AG in einer gemeinsamen Sitzung mit dem Aufsichtsrat beschlossen, die Einstellung der Notierung der Aktien im Freiverkehr an der Börse Düsseldorf zu beantragen, ein Vorgang, der als Delisting bezeichnet wird. Der Antrag auf Delisting wird kurzfristig an die BÖAG Börsen AG gesendet. Gemäß den Geschäftsbedingungen der Börse wird die Notierung voraussichtlich am 30. Juni 2025 enden. Der Vorstand begründet diesen Schritt damit, dass der wirtschaftliche Nutzen der Notierung im Freiverkehr nicht mehr den damit verbundenen Aufwand rechtfertigt. Mit dem Delisting erwartet die Gesellschaft eine Reduzierung des zukünftigen Verwaltungs- und Kostenaufwands.