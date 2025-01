Italienischer Rüstungskonzern Leonardo will europäische Allianzen vorantreiben Der Chef des italienischen Rüstungskonzerns Leonardo , Roberto Cingolani, will sich für eine intensivere Zusammenarbeit innerhalb der Branche einsetzen. "Wir wollen Allianzen in der europäischen Verteidigungsindustrie vorantreiben", sagte er im …