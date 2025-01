DAX mit akutem Korrekturpotenzial

Dies nährt nun die Spekulationen auf eine zweite größere Verkaufswelle ausgehend von den Rekordständen bei 20.522 Punkten vom 13. Dezember und würde sich bei einer entsprechenden Signallage für ein fortgesetztes Short-Investment anbieten. Als Verkaufsmarke dient hierbei der Bereich zwischen 19.560 und dem 50-Tage-Durchschnitt bei 19.678 Punkten. Sollte dieser Support nämlich nachhaltig auf Tagesschlusskursbasis unterschritten werden, müssten sich Investoren mit neuerlichen Abschlägen auf rund 19.000 Punkte anfreunden. Als Untermauerung der Arbeitsthese kann auch der deutlich ansteigende Fear & Greed-Index herangezogen werden, der sich an der Schwelle zu Extreme Fear aufhält. An gegebener Stelle müsste eine erneute Auswertung der Kursmuster erfolgen. Auf der Oberseite dürfte es erst bei einem Anstieg mindestens über 20.250 Punkte zu einem neuerlichen Test der Rekordstände aus 2024 bei 20.522 Punkten kommen. Übergeordnet bestünde im Anschluss sogar die Möglichkeit auf einen Anstieg an 20.976 Zähler, die Chancen durch die aktuelle Kursentwicklung schwinden jedoch zusehends.

Aktuelle Lage