DAX zum Jahresstart noch ohne klare Richtung – Chinas Wirtschaft stagniert

Einer Rekordjagd des Dow Jones auf ein Allzeithoch von über 45.000 Punkten folgte kurz vor Weihnachten die stärkste Korrektur des Börsenbarometers seit vielen Jahrzehnten. Unklar ist, wie sich ein starker Dollar und steigende Renditen kurzfristig auf das Wachstum auswirken werden. Auch die Fed stützt den Aktienmarkt nicht wirklich, da sie die Zinsen noch länger auf einem hohen Niveau halten will, was das Gewinnwachstum der Unternehmen dämpfen wird.

An der positiven Sonderstellung der Wall Street aber dürfte sich für Investoren vorerst nichts ändern. Die relative Attraktivität von US-Aktien im Vergleich zu anderen großen Börsenplätzen der Welt bleibt mit der Aussicht auf Steuersenkungen und Deregulierung erhalten.

In China wird erneut ein schwacher Einkaufsmanagerindex veröffentlicht. Die Daten signalisieren eine Stagnation in der Industrie. Das ist enttäuschend. Die Regierung in Peking hatte im November und Dezember vollmundig zahlreiche Maßnahmen angekündigt, die der Wirtschaft neues Wachstum bringen sollten. Die erhoffte Dynamik aber dürfte vorerst ausbleiben. Der Hinweis von Staatspräsident Xi Jinping, dass Chinas Wirtschaft 2024 das Wachstumsziel von fünf Prozent erreichen dürfte, ist daher nur ein Trostpflaster. Immer mehr Investoren befürchten, dass die Regierung zu defensiv agieren könnte, um den strukturellen Problemen und der drohenden Deflation wirksam zu begegnen. Diese Sorge überschattet die günstigen Bewertungen chinesischer Aktien. Der Hang Seng in Hongkong verliert heute zwei Prozent.

Charts zu den heutigen Themen am Finanzmarkt, weitere Videos und Marktkommentare von Jochen Stanzl finden Sie im Laufe des Tages auf cmcmarkets.com.

Sie wollen sofort benachrichtigt werden, wenn etwas an der Börse passiert? Eröffnen Sie ein Demo-Konto und aktivieren Sie die "push notifications"!

CFDs sind komplexe Instrumente und gehen wegen der Hebelwirkung mit dem hohen Risiko einher, schnell Geld zu verlieren. 72% der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie verstehen, wie CFDs funktionieren, und ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren. Anlageerfolge in der Vergangenheit garantieren keine Erfolge in der Zukunft. Weitere Informationen finden Sie auf unserer Website: www.cmcmarkets.com.

Disclaimer: Die Inhalte dieses Artikels (nachfolgend: „Inhalte“) sind Bestandteil der Marketing-Kommunikation von CMC Markets Germany GmbH (nachfolgend “CMC Markets”) und dienen lediglich der allgemeinen Information. Sie stellen keine unabhängige Finanzanalyse und keine Finanz- oder Anlageberatung dar. Es sollte nicht als maßgebliche Entscheidungsgrundlage für eine Anlageentscheidung herangezogen werden. Das Informationsmaterial ist niemals dahingehend zu verstehen, dass CMC Markets den Erwerb oder die Veräußerung bestimmter Finanzinstrumente, einen bestimmten Zeitpunkt für eine Anlageentscheidung oder eine bestimmte Anlagestrategie für eine bestimmte Person empfiehlt oder für geeignet hält. Insbesondere berücksichtigen die Informationen nicht die individuellen Anlageziele oder finanziellen Umstände des einzelnen Investors. Die Informationen wurden nicht in Übereinstimmung mit den gesetzlichen Anforderungen zur Förderung der Unabhängigkeit der Finanzanalyse erstellt und gelten daher als Werbemitteilung. Obwohl CMC Markets nicht ausdrücklich daran gehindert ist, vor der Bereitstellung der Informationen zu handeln, versucht CMC Markets nicht, vor der Verbreitung der Informationen einen Vorteil daraus zu ziehen.