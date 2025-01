Neue Finanzierung: Bill Gates und Jeff Bezos setzen auf dieses Rohstoff-Start-Up

Das von Bill Gates und Jeff Bezos unterstützte Bergbau-Startup KoBold Metals hat mit einer Finanzierungsrunde in Höhe von 537 Millionen US-Dollar einen neuen Meilenstein erreicht. Das Unternehmens aus Berkeley hat sich auf die KI-gestützte Suche nach kritischen Batteriemetallen wie Kobalt, Nickel, Lithium und Kupfer spezialisiert.

Die Finanzierungsrunde bewertete KoBold mit 2,96 Milliarden US-Dollar, so das Unternehmen in einer Erklärung. Als neue Invesotren sind Durable Capital Partners und zwei Fonds von T. Rowe Price an Bord. Bill Gates Investitionsgesellschaft Breakthrough Energy Ventures und die Risikokapitalfirma Andreessen Horowitz beteiligten sich ebenfalls an der Finanzierung.