JEFFERIES stuft Shell (neu) auf 'Buy'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Shell auf "Buy" belassen. Nach 2024 dürfte auch das neue Jahr eines des Auf und Ab sein, schrieb Analyst Giacomo Romeo in einem Ausblick auf die Energiebranche in den USA. Die wichtigsten Aspekte dürften die Deregulierung und das weltweite Nachfragewachstum sein. Unter den großen europäischen Ölkonzernen sei Shell der mit der besten Allokation des Kapitals, so der Experte in der am Donnerstag vorliegenden Studie./bek/glVeröffentlichung der Original-Studie: 31.12.2024 / 07:53 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 02.01.2025 / 00:05 / ETHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Shell Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,38 % und einem Kurs von 30,20EUR auf Tradegate (02. Januar 2025, 08:24 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: JEFFERIES

Analyst: Giacomo Romeo

Analysiertes Unternehmen: Shell (neu)

Aktieneinstufung neu: positiv

Währung: GBP

Zeitrahmen: 12m