Medicilon ernennt Dr. Lilly Xu zur technischen Leiterin

BOSTON, 2. Januar 2025 /PRNewswire/ -- Medicilon, ein führendes präklinisches Auftragsforschungsinstitut (CRO), hat Dr. Lilly Xu zu seiner neuen technischen Leiterin ernannt. Mit mehr als 30 Jahren Erfahrung in der präklinischen Arzneimittelentwicklung wird Dr. Xu die technologische Innovation und die globale Expansion von Medicilon leiten und die Fähigkeiten des Unternehmens stärken, innovative F&E-Lösungen anzubieten.

Dr. Xu hat an der Universität St. Louis in Biologie promoviert und ist eine anerkannte Expertin für Pharmakokinetik, Toxikologie und Arzneimittelstoffwechsel. Sie hat zahlreiche globale Arzneimittelentwicklungsprogramme von der frühen Entdeckung bis zur klinischen Phase erfolgreich geleitet und war in Führungspositionen bei großen Pharma- und Biotech-Unternehmen tätig, darunter Pharmaron, Icagen, Purdue Pharma, Sanofi und Amgen.