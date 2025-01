JEFFERIES stuft Safran auf 'Hold'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Safran auf "Hold" belassen. Die Dynamik im Segment Triebwerksbau sei im Dezember 2024 stark gewesen, schrieb Analystin Chloe Lemarie in einer am Donnerstag vorliegenden Branchenstudie. Der Wert der von Safran in dem Monat ausgelieferten Motoren habe auf Jahressicht um 12 Prozent zugelegt. Die Franzosen seien damit jedoch hinter den Kontrahenten Rolls-Royce und MTU Aero Engines zurückgeblieben./bek/glVeröffentlichung der Original-Studie: 01.01.2025 / 19:00 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 01.01.2025 / 19:01 / ETHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die SAFRAN Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,05 % und einem Kurs von 211,6EUR auf Tradegate (02. Januar 2025, 09:02 Uhr) gehandelt.