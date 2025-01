Dax geht mit frischen Schwung ins neue Jahr

FRANKFURT (dpa-AFX) - Der deutsche Aktienmarkt ist am Donnerstag verheißungsvoll in das neue Börsenjahr gestartet. Mit seinen frühen Gewinnen überging der Dax schlechte Vorgaben aus China. Allerdings steht diese Entwicklung nicht auf einer breiten Basis, da viele Investoren angesichts der kurzen Woche erst in einigen Tagen wieder ins Marktgeschehen eingreifen dürften.

Der Dax schaffte in den Anfangsminuten erstmals seit dem 19. Dezember wieder die Rückkehr über die 20.000-Punkte-Marke. Zuletzt lag der deutsche Leitindex mit 0,56 Prozent im Plus bei 20.020,23 Punkten.

Der MDax mit den mittelgroßen deutschen Werten legte um 0,64 Prozent auf 25.752,48 Punkte zu. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx stieg um 0,3 Prozent.

Marktbeobachter Jürgen Molnar vom Broker Robomarkets sprach von "frischem Schwung" und verwies darauf, dass die ersten Tage und Wochen eines neuen Börsenjahres in der Regel von Optimismus, Kapitalzuflüssen und somit steigenden Aktienkursen begleitet würden./tih/mis