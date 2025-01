Online-Ausschreibungen im Industriebau in 2024 um 11 Prozent gesunken (FOTO)

Düsseldorf (ots) - Die deutsche Bauwirtschaft steht unter Druck: Nach einer

erneuten Erhöhung der Leitzinsen und der anhaltenden Unsicherheit in der

Industrie melden Unternehmen einen deutlichen Rückgang bei Neubauprojekten im

Jahr 2024. Das gilt auch für den Industriebau, wie eine Auswertung von über

4.000 Ausschreibungen der Ausschreibungsplattform Flexbau

(https://flexbau.de/2025/01/01/auswertung-2024/) zeigt. Demnach wurden 2024 11

Prozent weniger Industriebauprojekte ausgeschrieben als im Vorjahr.



Besonders stark ist der Rückgang der Ausschreibungen im Bereich der fliegenden

Bauten. Dazu zählen temporäre Gebäude wie Baustellencontainer, Sanitärcontainer

und Bürocontainer. Hier ist die Anzahl an Ausschreibungen gegenüber dem Vorjahr

um rund 15 Prozent zurückgegangen. Wohl ein Grund für den Rückgang ist die

geringe Bautätigkeit. So kommen fliegende Bauten wie Lager-, Sanitär- und

Bürocontainer vor allem auf Baustellen zum Einsatz. Da aktuell deutlich weniger

gebaut wird, sinkt auch die Nachfrage für mobile Raumlösungen.







Nachfrage. Mit 9 Prozent weniger Ausschreibungen als im Vorjahr fällt dieser

jedoch vergleichsweise gering aus. "Während die Nachfrage für mobile

Raumlösungen über unsere Plattform stark vom gewerblichen und privaten

Wohnungsneubau abhängt, hängt der Hallenbau vor allem am Wirtschaftsbau.

Unternehmen sind hier weniger zinssensibel", so Leonard Tekstra, Gründer von

Flexbau. "Gleichzeitig gibt es stark wachsende Industriezweige, die neue Hallen

benötigen, wie in den Bereichen der Logistik und der erneuerbaren Energien."



Ähnlich sieht es im Segment des permanenten Container- und Modulbaus aus. Hier

wurden laut Flexbau 2024 rund 10 Prozent weniger Projekte ausgeschrieben als im

Vorjahr. In das Segment des modularen Bauens fallen Bürogebäude, aber auch der

Bildungsbau und öffentliche Gebäude. Letztere sind deutlich weniger

konjunkturabhängig als privater und gewerblicher Wohnungsbau.



Doch auch wenn die Nachfrage im Vorjahresvergleich über alle Segmente gesunken

ist, gibt es einen Aufwärtstrend gegen Ende des Jahres. So ist die Anzahl der

Ausschreibungen über Flexbau im letzten Quartal 2024 gegenüber Q3 um 16 Prozent

gestiegen. Das deckt sich auch mit den jüngsten Zahlen des Statistischen

Bundesamts, wonach der Auftragseingang im Bauhauptgewerbe im Oktober 2024

gegenüber dem Vormonat September um 5,6 Prozent gestiegen ist, wie Baulinks

berichtet (https://www.baulinks.de/webplugin/2024/1787.php4) .



Grundlage für die Auswertung bilden 4.357 Daten von Nutzern, die ein

Industriebauprojekt über Flexbau (https://flexbau.de/) ausgeschrieben haben. Die

Online-Plattform ermöglicht es Unternehmen, Eckdaten zu ihrem Projekt anzugeben

und so Angebote von passenden Industriebaufirmen zu erhalten.



