Mutares an SDax-Spitze - Weitere Transaktion

Kernkompetenz schrieb 28.12.24, 00:02

Für mich ist da wenig Interpretationsspielraum in der Aussage "... bis Weihnachten noch 'nen Deal machen“.

In dem gleichen Interview deutet Johannes Laumann auch an, dass ihm der kurzfristige Aktienkurs nicht übermäßig wichtig ist.

Wichtiger scheint ihm, seinen Aussagen auch Taten folgen zu lassen. Diese Verlässlichkeit ist eine Eigenschaft, welche ich als Investor durchaus zu schätzen weiß.