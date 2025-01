Zahl der Erwerbstätigen im Jahr 2024 auf neuem Höchststand

WIESBADEN (ots) -



- Erwerbstätigkeit wächst gegenüber Vorjahr um 72 000 Personen (+0,2 %)

- Anstieg seit Mitte 2022 mit deutlich nachlassender Dynamik

- Beschäftigungsgewinne im Jahr 2024 nur in Dienstleistungsbereichen,

Produzierendes Gewerbe und Baugewerbe mit Verlusten



Im Jahresdurchschnitt 2024 waren rund 46,1 Millionen Menschen mit Arbeitsort in

Deutschland erwerbstätig. Das waren so viele Erwerbstätige wie noch nie seit der

deutschen Vereinigung im Jahr 1990. Nach einer ersten Schätzung des

Statistischen Bundesamtes (Destatis) stieg die jahresdurchschnittliche Zahl der

Erwerbstätigen im Jahr 2024 gegenüber dem Vorjahr um 72 000 Personen (+0,2 %).

Mit Ausnahme des Corona-Jahres 2020 wuchs die Erwerbstätigenzahl damit seit 2006

durchgängig. Allerdings verlor der Anstieg seit Mitte des Jahres 2022 deutlich

an Dynamik (siehe auch Pressemitteilung Nr. 427 zur Erwerbstätigkeit im 3.

Quartal 2024 vom 15. November 2024): Nach dem Rückgang zu Beginn der

Corona-Krise im Jahr 2020 um 325 000 Personen (-0,7 %) war die

Erwerbstätigenzahl im Jahr 2021 zunächst leicht um 87 000 (+0,2 %) und im Jahr

2022 insgesamt kräftig um 622 000 Personen (+1,4 %) gestiegen. Im Jahr 2023 war

der Zuwachs mit 336 000 Personen (+0,7 %) nur noch halb so stark wie im Vorjahr

und schwächte sich im Jahr 2024 weiter deutlich ab.







Vorjahren die Zuwanderung ausländischer Arbeitskräfte und eine gestiegene

Erwerbsbeteiligung der inländischen Bevölkerung. Diese beiden Wachstumsimpulse

überwogen die dämpfenden Effekte des demografischen Wandels, die zum verstärkten

Ausscheiden der geburtenstarken Jahrgänge aus dem Erwerbsleben führen.



Beschäftigungszugewinne ausschließlich in Dienstleistungsbereichen



Im Jahr 2024 trugen ausschließlich die Dienstleistungsbereiche zum Anstieg der

Erwerbstätigenzahl bei. 75,5 % aller Erwerbstätigen arbeiteten 2024 in den

Dienstleistungsbereichen (2023: 75,3 %). Die Zahl der Beschäftigten wuchs im

Vorjahresvergleich um 153 000 Personen (+0,4 %) auf 34,8 Millionen. Innerhalb

der Dienstleistungsbereiche entwickelte sich die Beschäftigung allerdings

unterschiedlich: Einen großen Zuwachs gab es wie in den Vorjahren im Bereich

Öffentliche Dienstleister, Erziehung, Gesundheit mit +184 000 Personen (+1,5 %).

Demgegenüber ging bei den Unternehmensdienstleistern, zu denen auch die

Arbeitnehmerüberlassung zählt, die Erwerbstätigkeit erstmals seit 2020 wieder

zurück (-55 000 Personen; -0,9 %). Geringe Zunahmen gab es in den Bereichen

Finanz- und Versicherungsdienstleistungen (+12 000 Personen; +1,1 %) sowie

Information und Kommunikation (+6 000 Personen; +0,4 %), während die Zahl der Seite 2 ► Seite 1 von 3





Ursächlich für die Beschäftigungszunahme waren im Jahr 2024 wie bereits in denVorjahren die Zuwanderung ausländischer Arbeitskräfte und eine gestiegeneErwerbsbeteiligung der inländischen Bevölkerung. Diese beiden Wachstumsimpulseüberwogen die dämpfenden Effekte des demografischen Wandels, die zum verstärktenAusscheiden der geburtenstarken Jahrgänge aus dem Erwerbsleben führen.Beschäftigungszugewinne ausschließlich in DienstleistungsbereichenIm Jahr 2024 trugen ausschließlich die Dienstleistungsbereiche zum Anstieg derErwerbstätigenzahl bei. 75,5 % aller Erwerbstätigen arbeiteten 2024 in denDienstleistungsbereichen (2023: 75,3 %). Die Zahl der Beschäftigten wuchs imVorjahresvergleich um 153 000 Personen (+0,4 %) auf 34,8 Millionen. Innerhalbder Dienstleistungsbereiche entwickelte sich die Beschäftigung allerdingsunterschiedlich: Einen großen Zuwachs gab es wie in den Vorjahren im BereichÖffentliche Dienstleister, Erziehung, Gesundheit mit +184 000 Personen (+1,5 %).Demgegenüber ging bei den Unternehmensdienstleistern, zu denen auch dieArbeitnehmerüberlassung zählt, die Erwerbstätigkeit erstmals seit 2020 wiederzurück (-55 000 Personen; -0,9 %). Geringe Zunahmen gab es in den BereichenFinanz- und Versicherungsdienstleistungen (+12 000 Personen; +1,1 %) sowieInformation und Kommunikation (+6 000 Personen; +0,4 %), während die Zahl der