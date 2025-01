Rekordbeschäftigung strotz schwacher Wirtschaft

So viele Menschen haben in Deutschland seit der Wiedervereinigung nicht gearbeitet. Das Statistische Bundesamt teilte am Donnerstag mit, dass derzeit 46,1 Millionen Menschen beschäftigt sind, das ist ein Rekord. Damit wuchs laut Schätzung des Bundesamtes die Zahl der Erwerbstätigen im Vergleich zu 2023 um 72.000 (Plus 0,2 Prozent). Allerdings hat sich das Wachstum seit Mitte 2022 deutlich verlangsamt.

Nach starken Zuwächsen 2021 und 2022 war der Anstieg 2023 und 2024 merklich schwächer. Zudem stieg auch die Zahl der Erwerbslosen um 2024 im Vergleich zum Vorjahr auf 179.000 Personen, 13,4 Prozent auf 1,5 Millionen.