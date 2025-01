Erstmals sind ein Viertel der DAX-Vorstände weiblich (FOTO)

München (ots) -



- Mit 25,4% erreicht der Frauenanteil in DAX-Vorständen einen historischen

Höchststand

- Erstmals stehen drei Frauen an der Spitze eines DAX 40-Unternehmens

- DAX verbessert sich beim Frauenanteil im Ländervergleich und schließt zur

Spitze auf

- Frauen scheiden weiterhin deutlich früher als Männer wieder aus Vorständen aus

- Unternehmen gelingt es nicht, Führungspositionen proportional zur weiblichen

Belegschaft zu besetzen

- Mehr Kontinuität trotz Krise: 2024 weniger Wechsel von DAX-Vorständen als in

den Vorjahren



Erstmals in der Geschichte des Börsenindex DAX ist der Anteil von Frauen in den

Vorständen der 40 grössten börsennotierten deutschen Unternehmen auf über ein

Viertel gestiegen - ein Plus von zwei Prozentpunkten gegenüber dem Vorjahr. In

den vier Jahren seit 2020 nahm der Anteil der Frauen im Top-Management von 13,3%

um zwölf Prozentpunkte auf 25,4% zu - ein neuer Höchststand. Das zeigt eine

Analyse der Vorstandsgremien durch die Personalberatung Russell Reynolds

Associates.





