Wirtschaftskrise in der BRD Auch 2025 kein Wachstum? Längste Rezession seit dem Zweiten Weltkrieg! Die deutsche Wirtschaft befindet sich in einer beispiellosen Krise: Ökonomen des Handelsblatts prognostizieren auch für 2025 kein Wirtschaftswachstum. Drei Jahre ohne Wachstum gab es in der BRD noch nie.