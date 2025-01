Schleusenkammer in Schleswig-Holstein nach Havarie außer Betrieb Ein Frachtschiff hat ein Schleusentor auf dem Nord-Ostsee-Kanal in Schleswig-Holstein gerammt und die Schleusenkammer außer Betrieb gesetzt. Verletzt wurde bei dem Vorfall in der Nacht niemand, wie ein Sprecher der Wasserschutzpolizei sagte. Das …