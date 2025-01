Hellofresh weiter im Aufwärtstrend - Neue Schnellmahlzeiten

Laut dem Börsenbrief-Autor Hans Bernecker könnte es den Kurs weiter antreiben, dass das Unternehmen mit neuen Schnellmahlzeiten in die Domäne bisherigerer Fast-Food- und Tiefkühlanbieter vorstoßen wolle. Mit diesen in Aluminiumschalen verpackten Mahlzeiten nehme das Unternehmen vor allem Berufstätige und Vielbeschäftigte ins Visier, heißt es am Donnerstag im Börsenbrief. Beworben werden diese Mahlzeiten in den USA./tih/jha/

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur HelloFresh Aktie Die HelloFresh Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +8,19 % und einem Kurs von 12,62 auf Tradegate (02. Januar 2025, 11:14 Uhr) gehandelt. Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der HelloFresh Aktie um -4,01 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +1,35 %. Die Marktkapitalisierung von HelloFresh bezifferte sich zuletzt auf 2,17 Mrd.. Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 15,500EUR. Von den letzten 6 Analysten der HelloFresh Aktie empfehlen 1 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 11,000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 17,000EUR was eine Bandbreite von -12,00 %/+36,00 % bedeutet.