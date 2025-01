Warum es immer wieder zu Verzögerungen und Kostenexplosionen kommt (FOTO)

Wittlich (ots) - Öffentliche Bauvorhaben im Bereich von Bäderanlagen geraten

zunehmend in die Kritik. Verzögerungen, steigende Kosten und fehlende Abstimmung

zwischen den Beteiligten stellen häufig große Hürden dar und sorgen für Unmut.

Ein aktuelles Beispiel aus Hannover zeigt, wie gravierend die Folgen

unzureichender Planung sein können: Die Wiedereröffnung eines Bades musste

erneut verschoben werden. Leider ein Phänomen, das nicht selten passiert.



Die Ursachen sind vielfältig: Im Fall Hannover wurden bei der Dachabdichtung

wichtige Durchdringungen nicht berücksichtigt, weil die Abstimmung zwischen

Architekt, Fachplanern und Dachdecker mangelhaft war. Das führte zu erheblichen

Mehrkosten und mehrfachen Verzögerungen. Doch Hannover ist kein Einzelfall:

Vergleichbare Probleme treten bei Bäderprojekten in vielen Städten auf. Warum

gerade diese Vorhaben so häufig von solchen Herausforderungen betroffen sind und

welche Maßnahmen Abhilfe schaffen könnten, wird in diesem Beitrag beleuchtet.









Ein grundlegendes Problem bei der Planung und Ausschreibung von Bauvorhaben im

Bereich öffentlicher Bäder liegt in der hohen Spezialisierung, die das

Fachgebiet eigentlich fordert. Ingenieure und Techniker der technischen

Ausrüstung verfügen in Deutschland jedoch nicht über eine spezifische Ausbildung

für den Badbau. Dies führt dazu, dass Leistungen häufig von Personen ohne

entsprechenden Qualifikationshintergrund erbracht werden. Die Folge sind

ungenaue und oberflächliche Ausschreibungen.



Für spezialisierte Fachbetriebe stellt diese Situation ein großes Ärgernis dar.

Sie sehen sich immer wieder mit unzureichenden oder schlecht durchdachten

Vorgaben konfrontiert. Vor allem Angebote mit unrealistischen Preisen sind keine

Seltenheit - meist auf Druck der öffentlichen Hand. Nach der Vergabe zeigt sich

dann schnell, dass die Planer keine ausreichende Schnittstellenkoordination

durchgeführt haben. Auch die Fachplanung bleibt oft lückenhaft, und behördliche

Vorschriften werden nicht in vollem Umfang berücksichtigt.



Dominoeffekte führen zu Kostensteigerungen und Verzögerungen



Verzögerungen und technische Nachträge sind bei Bäderprojekten in der Folge

unausweichlich. Kommunen und Bürgermeister sind zwar in der Regel erfahren im

Umgang mit solchen Nachträgen, doch wenn Dominoeffekte auftreten, geraten auch

sie an ihre Grenzen. Ein Beispiel: Können Abbrucharbeiten aufgrund fehlender

Gutachten zu Schadstoffen nicht wie geplant beginnen, verzögern sich

nachfolgende Bauabschnitte. Dies führt zu zusätzlichen kostenintensiven

Bauzeitverlängerungen, die häufig Konflikte nach sich ziehen. An diesem Punkt Seite 2 ► Seite 1 von 2





