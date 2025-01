Manganese X Energy Corp. gibt Privatplatzierung von 2,1 Mio. $ einschließlich Investment von 2 Mio. $ durch Eric Sprott bekannt

Montréal, Québec, Kanada, 2. Januar 2025 / IRW-Press / Manganese X Energy Corp. (TSXV: MN; FWB: 9SC) („Manganese X“ oder das „Unternehmen“) gibt bekannt, dass das Unternehmen eine Privatplatzierung ohne Brokerbeteiligung durchgeführt hat, bei der bis zu 60.000.000 Zeichnungsscheine (die „Zeichnungsscheine“) zum Preis von 0,035 $ pro Zeichnungsschein ausgegeben wurden, um einen Bruttoerlös von bis zu 2.100.000 $ zu generieren (die „Platzierung“).

Manganese X freut sich, mitteilen zu können, dass Herr Eric Sprott zugestimmt hat, 57.142.857 Stück der Zeichnungsscheine für eine Beteiligung in Höhe von 2.000.000 $ zu zeichnen. Dadurch wird Herr Sprott zu einer neuen „Control Person“ (gemäß der Richtlinien der TSX Venture Exchange („TSXV“)) des Unternehmens. Die Schaffung einer neuen Control Person bedarf der Zustimmung der „unbeteiligten“ Aktionäre des Unternehmens sowie der Zustimmung der TSXV (die „Genehmigungen“).

Der Erlös aus den Zeichnungsscheinen wird bei Abschluss der Platzierung auf einem Treuhandkonto hinterlegt und nach Erhalt aller Genehmigungen an Manganese X ausbezahlt. Der Erlös aus der Platzierung wird in erster Linie zur Finanzierung der laufenden Programme von Manganese X verwendet, um das Projekt Battery Hill in New Brunswick in die Erschließungsphase zu bringen und die geplante Vormachbarkeitsstudie durchzuführen. Ein Teil des Erlöses wird außerdem für das allgemeine Working Capital verwendet. Das Unternehmen nimmt die von der TSXV genehmigte Ausnahmeregelung zum Mindestpreis (Minimum Price Exception) in Anspruch, welche die Ausgabe von Zeichnungsscheinen zu einem Preis von unter 0,05 $ pro Zeichnungsschein erlaubt. In diesem Sinne wird vom Unternehmen bestätigt, dass der Erlös in keinster Weise für Zahlungen an sogenannte „Non-Arm’s Length Parties“ (siehe Fremdvergleichsgrundsatz) bzw. Personen, die Investor Relations-Aktivitäten durchführen, verwendet wird.

Darüber hinaus wird, vorbehaltlich und nach Erhalt aller Genehmigungen, jeder Zeichnungsschein automatisch und ohne zusätzliche Gegenleistung in eine Wertpapiereinheit des Unternehmens („Einheit“) umgewandelt. Jede Einheit besteht aus einer (1) Stammaktie des Unternehmens („Aktie“) und der Hälfte (1/2) eines (1) Aktienkaufwarrants, wobei jeder ganze Aktienkaufwarrant den Inhaber zum Erwerb einer zusätzlichen Aktie („Warrant-Aktie“) zum Ausübungspreis von 0,06 $ pro Warrant-Aktie über einen Zeitraum von 36 Monaten ab dem Abschluss der Platzierung berechtigt.

