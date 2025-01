SMATRICS EnBW bringt 2025 große überdachte Ladeparks, kurze Ladezeiten und Preistransparenz

Wien (ots) - 2024 stehen 400 HPC-Ladepunkte im SMATRICS EnBW Ladenetz in

Österreich zur Verfügung. 2025 sind 200 weitere geplant sowie transparente,

dynamische Preisauszeichnung bei Ladeparks.



Ausbaurekord: 2024 ist Österreichs größtes flächendeckendes Schnellladenetz um

rund 250 Ultraschnellladepunkte gewachsen. Bis Ende 2025 werden im Ladenetz der

SMATRICS EnBW in Summe mindestens 200 zusätzliche High Power Charging Ladepunkte

zur Verfügung stehen und damit die 600er-Marke überschritten. Der Bedarf an

öffentlichen Lademöglichkeiten ist ungebrochen, weiß Thomas Landsbek, CEO von

SMATRICS EnBW: "Wir werden jeden Stecker brauchen, den wir kriegen können.

Gerade in größeren Städten oder für Vielfahrende ist der schnelle Ladestopp

zwischendurch alternativlos."





Schnelligkeit und Preistransparenz beim E-Laden gefragtSMATRICS EnBW baut das Schnellladenetz mit hochleistungsfähigen HPC-Ladepunktenmit bis zu 400 kW Leistung weiter aus. Bei diesen Ultraschnellladern kann in 15Minuten Strom für bis zu 400 Kilometer Fahrt geladen werden. Wurden bisher proStandort zumindest vier Ladepunkte errichtet, geht der Trend seit 2024 inRichtung Ladeparks mit mindestens zwölf Ladepunkten. Vergangenes Jahr nahmSMATRICS EnBW bereits mehrere dieser Parks, wie zum Beispiel in St. Veit undPoggersdorf (Kärnten), St. Pölten (Niederösterreich) und Vorchdorf(Oberösterreich) in Betrieb. Heuer kommen weitere Ladeparks in Regau und Suben(Oberösterreich), Spielberg (Steiermark) sowie Altlengbach (Niederösterreich)hinzu. Zusätzlich zur hochmodernen Ladeinfrastruktur sind die Parks mitÜberdachungen und teilweise mit Solaranlagen ausgerüstet.Ab 2025 setzt SMATRICS EnBW zudem auf transparente Preisauszeichnung bei ihrenLadeparks. Diese ist vergleichbar mit der Beschilderung bei herkömmlichenTankstellen und zeigt tagesaktuell den Ad-hoc-Preis pro Kilowattstunde an. Damiterhalten E-Mobilist:innen bereits vor dem Laden - so wie aktuell über die App -eine übersichtliche und nachvollziehbare Preisauskunft. "Die Preisauszeichnungermöglicht es auch noch unerfahrenen E-Mobilist:innen einen schnellen Überblickzu erhalten und baut Unsicherheiten ab", so Hauke Hinrichs, COO von SMATRICSEnBW.Perfekt in den Alltag integriert - Handel bleibt wichtiger PartnerLandsbek erklärt den Stellenwert der Retailer für die E-Mobilität wie folgt:"Für den Handel ist die Ergänzung von E-Ladeinfrastruktur in die eigenenServices ein wichtiger Schritt, um sich zukunftsfit aufzustellen. Daher bauenwir unsere Zusammenarbeit weiter aus. Kund:innen können somit Laden undEinkaufen bequem und zuverlässig miteinander verbinden." Aktuell stehen vonSMATRICS EnBW rund 250 Ladepunkte bei Handelspartnern zur Verfügung. Bis Ende2025 werden 34 Standorten hinzukommen. Der Strom für den Betrieb der Ladesäulenstammt zu 100 Prozent aus erneuerbarer Energie vom VERBUND.Fotos, Abdruck honorarfrei © SMATRICSFoto 1: v.l.n.r.: Hauke Hinrichs, COO SMATRICS EnBW und Thomas Landsbek, CEOSMATRICS EnBWFoto 2: Der 2024 eröffnete SMATRICS EnBW Schnellladepark in Poggersdorf mit 16Highspeed-LadepunktenÜber SMATRICS EnBW:SMATRICS EnBW ist ein Gemeinschaftsunternehmen von SMATRICS aus Österreich undder EnBW Energie Baden-Württemberg AG aus Deutschland. SMATRICS EnBW betreibtdas größte flächendeckende Schnellladenetz Österreichs und baut dieses in hohemTempo weiter aus - entlang von Autobahnen sowie in und um Ballungszentren. Alleseine Ladestandorte betreibt SMATRICS EnBW zu 100 Prozent mit Strom auserneuerbaren Energien. Alle Infos unter https://smatrics-enbw.com/Pressekontakt:SMATRICSMag. Brunhild GabrielTel: +43 664 883 62 811mailto:brunhild.gabriel@smatrics.comHimmelhoch Text, PR & EventKatharina Schüller, MATel: +43 676 4409970mailto:katharina.schueller@himmelhoch.atWeiteres Material: http://presseportal.de/pm/173020/5941191OTS: SMATRICS EnBW