Neue Finanzvorstände bei United Internet und 1&1

catocencoris schrieb 16.01.24, 14:12

Hier die Passage aus dem Research von GSC (Quelle: https://gsc-research.de/berichte/101636)



"1&1 AG – Deutschlands vierter Mobilfunknetzbetreiber



Die 1&1 AG ist 2017 aus dem Zusammenschluss der 1&1-Telecommunication SE und der Drillisch AG entstanden. Größter Anteilseigner ist mit 78,32 Prozent die United Internet AG, an der 1&1-CEO Ralph Dommermuth knapp 50 Prozent hält. Mit über 16 Millionen Kunden, davon etwa 4 Millionen Breitband- und rund 12 Millionen Mobilfunk-Kunden, zählt 1&1 zu den großen Telekommunikationsanbietern in Deutschland. Bisher verfügte 1&1 über kein eigenes Mobilfunknetz, sondern griff über Kooperationsverträge auf Kapazitäten von Netzbetreibern zurück. Um den Wettbewerb durch die Etablierung eines vierten Anbieters neben Deutscher Telekom, Vodafone und Telefónica Deutschland zu fördern, ermöglichte die Bundesnetzagentur 2019 einem „geeigneten Neueinsteiger“ die Teilnahme an der 5G-Frequenzauktion. In diesem Rahmen ersteigerte 1&1 Frequenzen im 2- und 3,6- Ghz-Bereich für 1,07 Mrd. Euro. Für ein vollständiges und leistungsfähiges Mobilfunknetz fehlen allerdings noch die für Reichweite auf dem Land und Tiefendurchdringung in Gebäuden notwendigen Low-Band-Frequenzen im 800- Mhz-Bereich. Angesichts einer aktuell im Raum stehenden möglichen Aussetzung der eigentlich 2024 anstehenden Frequenzauktion unter Verlängerung der bisherigen Nutzungsrechte steht eine Lösung hier derzeit noch aus. Beim Bau des eigenen Mobilfunknetzes setzt 1&1 als erster Netzbetreiber in Europa auf die neuartige Open RAN-Technologie. Diese vollständig virtualisierte Netzarchitektur zeichnet sich gegenüber traditionellen Netzen durch sehr geringe Latenzen, eine größere Kosteneffizienz aufgrund eines hohen Automatisierungsgrades sowie die Unabhängigkeit von einzelnen Ausrüstern aus. Allerdings konnten bis Ende September 2023 erst 503 der bis 2030 benötigten rund 12.600 Mobilfunkantennen errichtet werden. Ursächlich für den bisher schleppenden Fortschritt ist die Nichteinhaltung von Lieferzusagen, insbesondere seitens der Vodafone-Tochter Vantage Towers AG. Daher hat 1&1 bereits im Februar 2023 Beschwerde beim Bundeskartellamt eingereicht. Bis zum Jahresultimo 2023 sollte sich die Zahl der Antennen auf etwa 1.000 erhöhen, in den Folgequartalen sollen jeweils rund 500 weitere hinzukommen.



Nichtsdestotrotz erfolgte am 8. Dezember 2023 der Start des eigenen 5GMobilfunknetzes von 1&1. Dabei steht dort, wo momentan noch keine Abdeckung durch das derzeit noch im Aufbau befindliche Netz gegeben ist, das um 5G erweiterte National Roaming von Telefónica zur Verfügung. Ab 1. Juli bzw. spätestens 1. Oktober 2024 besteht dann bis 2039 die Möglichkeit zur Nutzung des National Roaming inklusive 5G und allen zukünftigen Technologien von Vodafone. Im Geschäftsjahr 2022 erwirtschaftete 1&1 bei einem operativen Wachstum um 600.000 Kundenverträge einen Konzernumsatz von 3,96 Mrd. Euro – davon 3,18 Mrd. Euro Service-Umsatz – sowie ein operatives EBITDA von 693,3 Mio. Euro und ein Nachsteuerergebnis von 367,3 Mio. Euro bzw. 2,08 Euro je Aktie. Für das abgelaufene Geschäftsjahr 2023 erwartet der Vorstand bei einem operativen Wachstum um 500.000 Kundenverträge einen Anstieg des ServiceUmsatzes um 2 Prozent auf 3,23 Mrd. Euro und ein operatives EBITDA von 655 Mio. Euro. Für das Geschäftsjahr 2024 prognostiziert 1&1 ein weiteres Wachstum des Service-Umsatzes um 4 Prozent sowie des operativen EBITDA um 10 Prozent. Dabei soll sich das Investitionsvolumen (Cash-Capex) im Zusammenhang mit dem 5G-Netzaufbau von 250 Mio. Euro in 2022 über 320 Mio. Euro in 2023 im aktuellen Geschäftsjahr nochmals um 20 Prozent erhöhen. Diese wie auch die im Zuge des weiteren Netzaufbaus noch erforderlichen erheblichen Investitionen sollen überwiegend aus dem operativen Cashflow und freier Liquidität finanziert werden, weshalb auch eine Thesaurierung von Gewinnen vorgesehen ist. Angesichts der Perspektiven, die sich aus der langfristige 5G-NationalRoaming-Partnerschaft mit Vodafone sowie dem am 8. Dezember 2023 erfolgten Start des eigenen 1&1-Mobilfunknetzes ergeben, hat Scherzer die Beteiligung an dem Telekommunikationsanbieter zunächst im September 2023 auf ein Äquivalent von 400.000 Aktien und in der Folge weiter ausgebaut. Derzeit markiert 1&1 damit den neuntgrößten Portfoliowert."