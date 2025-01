Das sollten Unternehmen beim Arbeitsschutz beachten (FOTO)

Wuppertal (ots) - Der Winter bringt nicht nur Schnee und Eis, sondern auch

erhebliche Gefahren am Arbeitsplatz. Glatte Böden, vereiste Wege und

unvorhergesehene Wetterbedingungen erhöhen das Risiko von Stürzen und anderen

Verletzungen. Unternehmen stehen vor der Aufgabe, ihre Mitarbeiter optimal auf

diese Herausforderungen vorzubereiten, um Unfälle zu vermeiden.



Viele unterschätzen die Gefahren allerdings oder werden erst nach einem Vorfall

wachgerüttelt. Dabei sollten Unternehmen das Thema Arbeitsschutz im Winter schon

viel früher angehen und präventive Maßnahmen ergreifen. Dieser Beitrag zeigt,

welche Maßnahmen im Arbeitsschutz besonders wirksam sind und wie Betriebe ihre

Teams für die kalte Jahreszeit richtig vorbereiten können.





Ganzjährige Sicherheitsplanung: Vorsorge beugt Gefahren vorMit den kälteren und dunkleren Monaten steigt das Risiko für Arbeitsunfälledeutlich an. Wegeunfälle gehören dabei zu den häufigsten Vorfällen - verursachtdurch Glätte, Dunkelheit oder schlechte Witterungsverhältnisse. Betroffen sindoft Radfahrer, Fußgänger oder andere Verkehrsteilnehmende, aber auch der Wegzwischen Arbeitsstätten sowie das Betreten von Werksgeländen und Betriebsstättenbirgt zusätzliche Gefahren. In vielen Betrieben zeigt sich in dieser Zeit einvertrautes Muster. Dann heißt es: "Es war glatt, Schnee und Eis haben wieder zumehr Unfällen geführt." Doch solche Entwicklungen sind wenig überraschend. Diesaisonalen Herausforderungen des Winters - von Dunkelheit über Laub bis hin zuSchnee und Eis - treten jedes Jahr aufs Neue auf und sind daher absehbar. Umsowichtiger ist es, frühzeitig präventive Maßnahmen im Arbeitsschutz zu ergreifen.Spätestens mit der Umstellung auf die Winterzeit sollten präventive Maßnahmenlängst umgesetzt sein. Prävention sollte jedoch nicht isoliert betrachtet,sondern als Teil eines ganzheitlichen Ansatzes verstanden werden. Klassische undwiederkehrende Themen, die über das Jahr hinweg von Bedeutung sind, müssenkontinuierlich bearbeitet werden - von Glätte und Schnee im Winter bis hin zumHitzeschutz in den Sommermonaten. Saisonale Schwerpunkte lassen sich dabei idealin einem Jahreskalender für den Arbeitsschutz festhalten.Über gängige Kommunikationskanäle wie Führungskräfte, Gremien, das Intranet oderNewsletter können solche Themen rechtzeitig angesprochen werden. Dabei darfnicht davon ausgegangen werden, dass potenzielle Wintergefahren allenMitarbeitenden stets präsent sind. Auch wenn theoretisch bekannt ist, dass