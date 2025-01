Dax lässt am Mittag nach - Anleger warten auf neue Impulse

Frankfurt/Main (dts Nachrichtenagentur) - Der Dax hat sich am Donnerstag nach einem verhaltenen Start bis zum Mittag in den roten Bereich bewegt. Gegen 12:35 Uhr wurde der Index mit rund 19.840 Punkten berechnet, dies entspricht einem Minus von 0,4 Prozent gegenüber dem vorherigen Handelstag. An der Spitze der Kursliste rangierten Airbus, die Hannover Rück und RWE, am Ende die Autobauer BMW, Mercedes-Benz und Volkswagen.



"Dem Dax fällt der Jahresstart nicht einfach", sagte Marktexperte Andreas Lipkow. "Mit einer leicht verkaterten Haltung kann er nur kurzzeitig das Kursniveau oberhalb von 20.000 Punkten halten. Danach setzen sofort Gewinnmitnahmen ein und drücken den Deutschen Aktienindex wieder auf das Kursniveau von 19.900 Punkten."





