DeutschlandCard verkündet strategische Neupositionierung als Commerce Media Plattform für D2C-Marketing

Seite 2 ► Seite 1 von 2

München (ots) - Die DeutschlandCard, eines der führenden Kundenbindungsprogrammein Deutschland, gibt eine umfassende strategische Neupositionierung bekannt. MitBeginn des Jahres 2025 transformiert das Unternehmen, das zu BertelsmannMarketing Services gehört, seine Plattform zu einer agilen Commerce MediaPlattform für hochpersonalisiertes Direct-to-Consumer (D2C)-Marketing. Mitdieser neuen digitalen Ausrichtung wendet sich die DeutschlandCard insbesonderean Marken aus der FMCG-Industrie, die durch direkte Kundenkommunikation ihreReichweite gezielt steigern möchten. Mit mehr als zehn Millionen aktivenUser:innen wird die DeutschlandCard zur größten händlerübergreifendenMarketingplattform in Deutschland."Unser Marktumfeld hat sich in den vergangenen Jahren dynamisch verändert",erklärt Dirk Kemmerer, CEO von Bertelsmann Marketing Services undGeschäftsführer der DeutschlandCard. "In einer digitalisierten Welt erwartenVerbraucher:innen personalisierte Erlebnisse und maßgeschneiderte Angebote inEchtzeit. Konsumgüterhersteller hingegen wollen die direkte Kommunikation mitden Endkund:innen stärken", so Kemmerer weiter. "Unser Wandel zurhändlerübergreifenden Commerce Media Plattform ist daher nicht nur zeitgemäß,sondern essenziell. Wir schaffen eine datengetriebene Umgebung, die Marken undNutzer:innen effektiver zusammenbringt und dabei Marketing mit Commerceintelligent verknüpft - eine in Deutschland bis dato einzigartige Lösung fürmodernes Online-Marketing."Direkter Mittler zwischen Industrie und Verbraucher:innenFundament der neuen DeutschlandCard ist eine umfangreiche, händlerübergreifendePräferenzdatenbank. Diese wird kontinuierlich durch das Nutzungs- undKaufverhalten von mehr als zehn Millionen Programmteilnehmer:innen angereichertund bildet die Basis für eine datengetriebene, präzise Ansprache. Sie liefertErkenntnisse über Einkaufspräferenzen, Sortimentsvorlieben undeCommerce-Affinitäten, die zielgerichtet in die Angebotsgestaltung einfließen.Möglich macht dies ein Kassenbon Upload, der in der DeutschlandCard Appintegriert ist: User:innen erhalten künftig für jeden eingescannten Kassenboneine zusätzliche Incentivierung - unabhängig davon, was sie einkaufen. Brandserlangen über diesen Bonupload erstmals einen tiefen Einblick in die echtenWarenkörbe der Programmteilnehmer:innen. Denn dadurch werden alleRetail-Touchpoints sichtbar, was umfassende Einblicke in das Kaufverhaltenbietet. Während First-Party-Marktdaten zum Einkaufsverhalten in der Regelaufwändig erhoben werden, genügen über die Commerce Media Plattform der neuen