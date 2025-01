35 Prozent der Ausbildungsplätze bleiben weiter unbesetzt - Experte verrät, was das Handwerk immer noch falsch macht (FOTO)

Solingen (ots) - Das Handwerk steckte auch 2024 in einer Azubi-Krise: Über ein

Drittel der Ausbildungsplätze blieb unbesetzt. Obwohl die Nachfrage nach

Handwerksleistungen hoch ist, entscheiden sich immer weniger junge Menschen für

eine Karriere in diesem Bereich. Doch woran liegt das?



Das Handwerk muss sich stärker an den Bedürfnissen der jungen Generation

orientieren - und es gibt auch Nischen wie Tischlereien, denen das deutlich

besser gelingt als anderen Gewerken. Es reicht nicht, nur auf Tradition zu

setzen - moderne Arbeitsbedingungen, flexible Strukturen und eine gezielte

Ansprache in sozialen Medien sind der Schlüssel. In diesem Beitrag erfahren Sie,

was das Handwerk immer noch falsch macht.









Eine der größten Herausforderungen für Handwerksbetriebe liegt in der fehlenden

Präsenz auf den Plattformen, die von jungen Menschen aktiv genutzt werden.

Traditionelle Websites oder gar der Verzicht auf digitale Kommunikation führen

oft dazu, dass potenzielle Azubis den Betrieb nicht wahrnehmen. Der digitale

Raum, insbesondere Social Media, spielt jedoch eine zentrale Rolle bei der

Rekrutierung.



Lösungen bieten gezielte, authentische Kampagnen auf Plattformen wie Instagram,

TikTok oder YouTube. Hier können Handwerksbetriebe Einblicke in den

Arbeitsalltag geben, indem sie kurze Videos, Geschichten und Challenges

veröffentlichen, die emotionale Nähe schaffen. Ein modernes Content-Marketing

sollte zudem die Dynamik und Attraktivität des Handwerks eindeutig

herausarbeiten.



Wertschätzung und Perspektiven für Auszubildende



Ein weiterer Hemmschuh in der Nachwuchsgewinnung ist das oft fehlende Gefühl der

Wertschätzung, das viele Azubis beklagen. Sie fühlen sich häufig als günstige

Arbeitskräfte, ohne dass ihre Rolle als zukünftige Fachkräfte angemessen

gewürdigt wird. Unstrukturierte Ausbildungen und fehlende Anerkennung schrecken

junge Menschen zusätzlich ab.



Eine klare Organisation des Ausbildungsprozesses, regelmäßiges Feedback und

Entwicklungsperspektiven sind entscheidende Faktoren für eine höhere Motivation.

Darüber hinaus tragen Investitionen in Weiterbildung sowie eine angemessene

Würdigung von Erfolgen dazu bei, eine emotionale Bindung an den Betrieb

aufzubauen.



Mangel an Sinnhaftigkeit im Handwerksalltag



Handwerksbetriebe, die keine klare Vision ihrer Leistungen vermitteln, wirken

austauschbar. Für viele junge Menschen ist es nicht ausreichend, nur "Dächer zu

decken" oder "Mauern zu bauen". Ihnen fehlt oft die Sinnhaftigkeit in ihrer

Tätigkeit, wodurch die Attraktivität des Berufs sinkt.





